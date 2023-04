A través de su cuenta de Instagram, Jorge Benavides comunicó a todos sus seguidores el sensible fallecimiento de su madre. El humorista también relata que su progenitora estuvo batallando por más de 10 años contra una enfermedad.

“Cuando era niño una de las canciones que más me gustaba cantar era UNA CARTA AL CIELO y hoy entiendo a ese niño que robó un ovillo de hilo para hacer llegar su blanca cometa con una carta para su Madre que había perdido. Ayer en la noche mi querida madre partió al cielo luego de más de 10 años con una penosa enfermedad”, escribió Benavides.

Luego continuó con: “ ella fue mi cómplice para llegar a la televisión y me acompañó a pesar de la negativa de mi padre. Era el casting de Yola Polastri yo ingresé y mi Mamá me esperó varias horas en la puerta, cuando salí nos abrazamos y saltamos de felicidad porque me habían aceptado. Sin ella no estaría donde estoy. Gracias Mami, tu risa inconfundible se quedará grabada en mi corazón. Gracias mamita tu último suspiro fue con una sonrisa y sé que fue porque te encontraste con Christian. Que en Paz descanses Madre Mía”.

