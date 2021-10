Jorge Benavides recordó a través de las redes sociales la vez que junto a su elenco de JB en ATV, visitaron el set de ‘Hoy es sábado con Andrés’ para encuentro con Andrés Hurtado.

JB compartió en Facebook el video de hace unos años atrás y según se vio en las imágenes, Gabriela Serpa, Dayanita y Danny Rosales fueron parte de la reunión.

Jorge Benavides se quiso retirar al escuchar que ‘Chibolín’ solo quería hablar con el elenco. Al ver que esto, Andrés Hurtado lo persiguió para darle un mensaje.

“Yo estoy conversando contigo, pero tampoco es para que te pares y mantengas una distancia... ahora que seas mi amigo y en algún momento te haya ayudado económicamente...”, dijo Andrés Hurtado a Jorge Benavides.

“¿No me dijiste que querías hacer el Wasap y necesitabas para vestuario?”, agregó ‘Chibolín’.

“Ahh, yo te he pedido plata... ¿cuándo me vas a pagar mis 250 dólares. Me dijiste, ‘Jorge, te espero urgente en el grifo del Cortijo’, me fui volando al grifo y estabas esperando sin zapatos”, reveló JB.

Andrés Hurtado sorprendió al reconocer que todo era verdad pero que en alguna oportunidad le llevó el dinero en la madrugada. Sin embargo JB dijo que le pagó en soles y no la cantidad del préstamo.

“Pero fueron 10 soles, yo te di a ti 200 dólares”, contestó Jorge Benavides.

