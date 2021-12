El cantante Josimar Fidel desató una ola de críticas en su contra luego que decidiera compartir por primera vez una ecografía de la bebé que espera su expareja María Fe Saldaña, quien se encuentra próxima a dar a luz.

La opinión de sus detractores ha provocado que el intérprete de “El Aventurero” limite los comentarios en sus publicaciones. Cansado de las críticas, lanzó una clara advertencia a través de sus historias de Instagram.

“Días de limpieza. Limpiando las redes sociales de personas negativas que no suman. Serán bloqueadas. No aceptamos haters en este Instagram. Si no te gusta lo que ves, no me sigas y punto. Asunto solucionado”, advirtió.

Josimar le dedicó unas emotivas palabras a su hija Jeilani. (Foto: @josimarfideloficial)

Mostró ecografía de Jeilani

Como se sabe, pocos días después de contraer matrimonio con la cubana Yadira Cárdenas, Josimar Fidel sorprendió a sus seguidores al expresar su emoción por la próxima llegada de su bebé con la joven peruana de 22 años.

“Contando los días para conocerte hija mía. Mi Jeilani, papito te ama”; escribió el cantante en la ecografía que compartió en su cuenta de Instagram, provocando una lluvia de críticas en su contra.

El pasado 23 de noviembre, María Fe Saldaña celebró su baby shower en compañía de su círculo más cercano, pero sin la presencia del salsero.

