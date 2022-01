El salsero Josimar negó los rumores que indican que es un mal padre y afirmó que desde que se enteró que su expareja María Fe Saldaña estaba embarazada, se encargó de “absolutamente todo”.

En conferencia de prensa, el intérprete de “La protagonista” indicó que todos los días se comunica con la joven de 21 años y realiza videollamadas con su bebé tras dejar el Perú y radicar en Estados Unidos.

“El tiempo me está dando la razón ahora. Todo lo que dijeron de mí, que si dejé a María Fe embarazada, yo me quedé callado y dije: ‘Hablen lo que sea’”, expresó.

“Hablo con mi hija todos los días. Si yo le hubiera abandonado, no tendría ni un segundo de que ella me conteste. Desde que me enteré que estaba embarazada, me encargué de todo, absolutamente de todo”, añadió.

Josimar también manifestó que lleva una buena relación con María Fe Saldaña y que la joven le manda fotos de su hija todos los días. Agregó que el producto de su trabajo es para sus cuatro hijos.

Cabe indicar que Josimar estrenó su nuevo disco titulado El comienzo, compuesto por ocho temas: “Así soy yo”, “Y que importa”, “No puedo”, “Mi debilidad”, “Madre”, “A través del vaso”, “Levanto mis manos” y “Ya lo sé que tú te vas”.

