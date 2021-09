La exsuboficial de la Policía Nacional del Perú (PNP) Jossmery Toledo explicó, mediante las historias de su cuenta oficial de Instagram, cómo hizo para inocularse con la vacuna contra la COVID-19 del laboratorio Pfizer en Chincha, pese a que vive en San Juan de Lurigancho.

“Les quiero informar algo importante, para algunos que no se han vacunado aún. Si bien es cierto, yo me fui a Chincha a vacunarme con la Pfizer porque tengo motivos de viaje, ya que se sabe que la Sinopharm no permiten en algunos países de Europa. Entonces, como pienso viajar, tuve que vacunarme sí o sí con la Pfizer”, inició contando en la mencionada red social.

La influencer informó que hasta las ocho de la noche de este jueves 16 de setiembre, estarán vacunando con las dosis del laboratorio estadounidense en la mencionada ciudad que pertenece a la región Ica.

“Los que desean conseguir la Pfizer. En todo caso, normal se pueden vacunar con la Sinopharm, la cosa es que se vacunen todos y no les están pidiendo nada, van y se vacunan. Hay un montón de gente de Lima que está yendo, así que por favor, apúrense que está hasta hoy. El colegio se llama Ada Bayron”, expresó.

Jossmery Toledo también reveló que le pidieron el recibo de luz y agua para confirmar que vive en Chincha. Sin embargo, ella pidió prestado a su familiar que sí vive en la ciudad.

“Otra cosita, por si acaso lleven un recibo de agua o luz, la mayoría no les están pidiendo porque vivo en San Juan de Lurigancho, pero a mi suerte tengo una tía que vive en Chincha, tengo familia que vive allá, y me han prestado su recibo de agua y luz. Le sacan una copia y nada más. Anotan la dirección de Chincha, sencillo”, manifestó.

