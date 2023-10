Jossmery Toledo contará su verdad sobre su romance con Paolo Hurtado en ‘Amor y Fuego’: “Mientes una y otra vez”

Jossmery Toledo estará HOY, martes 24 de octubre, en ‘Amor y Fuego’ tras las declaraciones de Paolo Hurtado en ‘Magaly TV: La Firme’. La modelo contará su verdad en ‘Amor y Fuego’ y enseñará los chats que le escribía el futbolista.

“ Te dije que no quería hablar, tú reviviste el tema. Mientes una y otra vez, así que me toca acabar con esto, pero con pruebas. Hoy me tocará contar mi verdad ”, se le escucha decir en el avance del programa de Willax.

Al parecer, Jossmery Toledo está decidida a defenderse de las polémicas declaraciones de Paolo Hurtado en el programa de Magaly Medina.

Recordemos que, la expolicía se arrepintió de hablar sobre su breve romance con el ‘Caballito’, pues dijo que no quería dañar a terceras personas.

