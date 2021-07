Jossmery Toledo se presentó en América Hoy, para dar detalles sobre su última participación en Reinas del Show. Además, la también modelo le respondió a Belén Estévez, quien la llamó “tombita” mientras calificaba su baile.

“Se supone que los jurados son profesionales y ellos tienen que dar una crítica constructiva, no decirme soy como que una simple ‘tombita’, y no es la palabra ‘tombita’, porque eso lo usan los delincuentes, es una palabra vulgar, si es que la señora o señorita, no sé qué es, no sabe, si es de otro país, acá se dice policía”, aclaró Jossmery Toledo.

Luego continuó con: “tombita es una jerga bien vulgar que lo usan los delincuentes, no nos gusta que nos digan tombitas. En realidad yo siempre voy a ser policía, así esté en retiro, siempre voy a tener el nombre de exsuboficial de la Policía Nacional del Perú (PNP), no soy una ‘tombita’, a la policía se le tiene que respetar”.

Josmery sobre belen

Jossmery Toledo a Fabio Agostini tras negar que no la conoce: “yo he sido su saliente”

La infuencer también afirmó que ella sí fue una saliente de Fabio Agostini. Esta confesión responde a las declaraciones del modelo español donde criticó a la participante de Reinas del Show, comentando que él no conoce y que jamás mantuvieron una relación sentimental.

