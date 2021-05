Jota Benz acaba de lanzar su más reciente canción “Hater”, tema que nació en respuesta a todas aquellas personas que solo se dedican a criticarlo. No obstante, él destaca el apoyo de sus seguidores, que incluyen a fans de otros países.

“La acogida (del tema) ha sido tremenda; es más tengo esta semana una entrevista con una radio Ecuador y otra en Puerto Rico. Ha gustado bastante porque creo que es un proyecto personal más que comercial, quería poner en claro lo que siento, los mensajes que me llegan, decir que no me importan las malas opiniones, yo voy pa’ lante.”, indicó.

El integrante de “Esto es Guerra” -que se encuentra encaminado en convertirse en el máximo exponente peruano del género urbano- no le teme a nada y se aventura a experimentar con otros ritmos. Asimismo, le restó importancia a las críticas.

“Es como todo, ¿no? Cada uno da lo que tiene por dentro, lo que viene de la gente que solamente tiene cosas negativas que decir. A mí en lo personal me gusta responder, te quedas impresionado con la cantidad de mensajes que empiezan con hate y cuando respondo, ya no dicen nada o dicen ‘me equivoqué contigo’, ‘perdón‘”, manifestó.

El hermano de Gino Assereto reveló que alista “una sorpresa bonita” con un artista nacional que se llama Yamal. “Yo he querido salir un poco de mi línea para hacer bachata urbana. Eso es lo que se viene en aproximadamente un mes. Yo creo que él que no se monta a la ola, no es versátil hoy en día se queda atrás. Yo estoy para lo que sea, he soltado temas románticos, rap de todo”, precisó.

Sobre qué viene después de “Hater”, Jota dijo: “Tengo otro tema ahora con un artista de República Dominicana, es un ‘dembow’, género bastante sonado, género bandera. También tengo un tema con un puertorriqueño de la disquera de Raw Alejandro. Y el remix de ‘Vela’ con mi hermano (Gino Assereto), solo falta grabar el video. Te podría soltar más nombres, tengo unas 30 canciones a la espera de salir”.

El novio de Angie Arizaga indicó también que no ha sido fácil dividir su tiempo entre su faceta musical y el reality donde compite pero “ahí es donde sale la creatividad. Me ha tocado hacer cosas por videollamada, escribir, es una cosa de locos porque estoy con las colaboraciones que tengo con República Dominicana y Puerto Rico, todo ha sido por videollamada, pero no es el mismo feeling que cuando estás en el estudio compartiendo con el artista”.

Jota Benz marco distancia y aseguró que él mismo compone las canciones que canta. “Sí, claro, yo compongo, estoy ahí donde están haciendo instrumental desde cero, escribo, meto mano a absolutamente todo lo que saco. El 99% de los artistas compran todo hecho y listo, pero a mí me gusta el proceso de poner letra a lo que he vivido, pienso. Yo mismo estoy pendiente y presente en todo lo que tiene que ver con la música”, aseveró.

Asimismo, refiere que no ve a su hermano Gino como una competencia y que si se separaron fue para no retrasarse, pero siguen teniendo proyectos juntos. Finalmente, confesó que no dudaría en dejar EEG si se le presentara una gran oportunidad en la música. “Si se me abren las puertas, de todas maneras, la aprovecharía”, aseguró.

