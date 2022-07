Se mantiene alerta. El piloto Juan Víctor Sánchez realizó una grave confesión en torno a sus conflictos legales con su expareja Andrea San Martín.

Ambas figuras públicas mantienen diversas denuncias en su contra respecto a la menor hija que tienen. Ahora, en diálogo con el programa “Amor y Fuego”, el exnovio de la influencer aseguró que “tres o cuatro” personas le comentaron de una posible estrategia legal entre San Martín y su abogado.

“En varias oportunidades a mí se me ha mencionado (que) yo también podría tener una denuncia parecida a la que le han hecho al chico Rodrigo Cuba (…) De repente me salen con un video ahora, diciendo que mi hija dice que le he ‘pegado’”, manifestó.

Sánchez, quien indicó que la modelo Melissa Paredes contrató al mismo abogado de San Martín por una recomendación de la empresaria, detalló que teme atravesar por la misma situación que el futbolista Rodrigo ‘Gato’ Cuba.

El deportista enfrenta una denuncia por el presunto delito de violación sexual hacia su hija con Paredes.

