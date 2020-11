La periodista Juliana Oxenford reflexionó sobre la lactancia materna y resaltó el sacrificio que demanda para toda madre tener que estar pendiente, por lo menos durante los primeros meses, a tiempo completo del bebé.

“Dar de lactar a libre demanda implica dormir poco o nada, por lo menos, los cuatro primeros meses. Implica esperar a que tu bebé cierre los ojos unos treinta minutos para aprovechar y comer, bañarte, devolver alguna llamada y darte tiempo para recordar que tú también tienes necesidades. Dar de lactar es un sacrifico que solo una mamá puede hacer ”, escribió en Instagram.

Asimismo, la conductora de televisión indicó que no se arrepiente de haber seguido adelante con la lactancia materna con su primer hija y publicó una fotografía con su segundo hijo.

“Dar de lactar es una experiencia tan difícil como maravillosa y - en mi caso- no me arrepiento de no haber tirado la toalla con Maria y tampoco ahora con Mateo. Amamantar a tu bebé es un acto de amor que requiere- entre otras cosas- perder todo tipo de comodidad y vergüenza . En esta foto por ejemplo, tuve que estacionarme y pasar a Mateo a mi asiento para darle teta y calmarle el hambre. ¿Cómo me sentí? Increíble. Nada más mágico que reconocer el poder de tu cuerpo”, finalizó.

En los comentarios de la mencionada red social, las madres se sintieron identificadas con la publicación y opinaron. Tal es el caso de Emilia Drago, quien escribió: “totalmente de acuerdo”.

VIDEO RECOMENDADO

Juliana Oxenford afirma que se ligó las trompas tras dar a luz

Juliana Oxenford afirma que se ligó las trompas tras dar a luz