En una reciente entrevista con el conductor Yordi Rosado, Julieta Venegas reveló que la separación con Álvaro Henríquez era un asunto inminente por un problema en particular: ninguno de los dos quería dejar su país.

“Nos casamos, pero cada quien viviendo en su país. Nos casamos y luego resolvemos el tema de dónde vamos a vivir, nadie se mudó nunca y nos separamos”, expresó Julieta Venegas.

Luego continuó con: “él me escribió una canción bonita que se llamaba ‘No me falles’, que es hermosa. En el videoclip que hizo de esa canción, salió una actriz de quien él se enamoró y me dejó por esa actriz (...) en ese momento fue muy doloroso, pero era obvio que nos íbamos a terminar separando si ninguno de los dos se decidía a irse al país del otro”.

