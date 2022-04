La modelo Karen Dejo decidió salir en defensa de Mario Irivarren luego que Vania Bludau utilizara sus redes sociales para asegurar que lleva terapia psicológica tras el fin de su relación con el chico reality.

Y es Bludau aseguró que si la gente supiera la verdad sobre su ruptura “pensaría igual o peor” que ella de Mario Irivarren. Ante esto, la modelo y ‘excombatiente’ aseguró que conoce al chico reality y siempre ha sido un buen chico.

“Conozco a Mario en todas sus facetas y siempre ha sido un chico bueno. No todas las relaciones son volátiles y no todas terminan bien, pero si Vania no quisiera que se especule sobre su vida personal, no diera comidilla. Mejor que hable para que todo mundo comente o simplemente que se quede callada”, contó al diario Trome.

“Todavía está joven. La vida está llena de errores y aciertos. Uno va aprendiendo y madurando... He hablado con Mario de todo, pero no me he atrevido a preguntarle de su relación porque lo que menos quiero es incomodarlo”, agregó la modelo.

¿Qué dijo Vania Bludau?

A través de sus stories en Instagram, la modelo rompió su silencio y dejó entrever que el fin de su romance le ha ocasionado problemas psicológicos, por lo que se encuentra llevando terapias para superar esta difícil etapa.

“Qué difícil es aclarar a veces cuando no puedes contar todo porque no está en mí dañar a nadie, cada quien con sus problemas internos. Solo tengan por seguro que de mi parte no envío indirectas a nadie, ya que bastante directa soy, pero en esta oportunidad optaré por el silencio”, aclaró Bludau.

