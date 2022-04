Hace algunas semanas Vania Bludau y Mario Irivarren pusieron punto final a su relación, si bien se especulaba que podrían volver, la modelo se encargó de despejar las dudas y dio a entender que fue el chico reality quien le falló.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Vania Bludau publicó una story donde le respondió a sus haters, quienes la han calificado de “despechada” por las presuntas indirectas que comparte en sus redes.

“¿Despechada? Me encantaría que tengan el 1% de conocimiento de lo que pasó y el porque que me llevó a tomar la decisión de terminar con esa relación. ¡Sí! Me llevó a tomar la decisión porque no fue de mutuo acuerdo”, manifestó la modelo.

“Aquí no hay despecho, no hay un me gustaría volver y tengan por seguro que si tuvieran el conocimiento de todo opinarían igual que yo o peor. Increíblemente estoy siendo cuidadosa con mis palabras”, agregó en su extensa carta.

La modelo compartió un extenso mensaje en el que respondió a sus detractores que la califican de "despechada". (Foto: Instagram)

Asimismo, Vania Bludau le respondió a quienes le dicen que debería ir a terapia en vez de aconsejar a sus seguidores que busquen ayuda profesional.

“¿Que debería ir a terapia en vez de mandar a los demás? Créanme que estoy yendo para que no me vuelva a pasar lo que me pasó nunca más. Qué difícil aclarar a veces cuando no puedes contar todo porque no está en mi dañar a nadie, cada quien con sus problemas internos”, precisó Bludau en su post.

VIDEO RECOMENDADO

Mario Irivarren no quiere hablar de su vida privada

Mario Irivarren no quiere hablar de su vida privada https://www.americatv.com.pe/