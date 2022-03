Karina Rivera estuvo presente en el programa de YouTube Por mi madre, donde volvió a recordar cómo fue su salida del programa infantil que marcó a miles de peruanos en los noventas.

Karina contó que, luego de su participación en la Teletón de 1999, ella regresaría al programa después de dar a luz, pero esto no ocurrió así.

“El programa se seguía llamando Karina y Timoteo, estando María Pía (...) no me acuerdo si di a luz un viernes y el sábado ya el programa se llamaba María Pía y Timoteo (...) ahora yo me río, pero en ese momento lloré mares”, expresó.

¿ESTO ES KARINA Y TIMOTEO?

Tal cual pasó con Habacilar, ‘Dafonseka’ lanzó una pregunta inesperada a Karina Rivera, pues quiso saber qué pasaría si América Televisión la llama y le dice que el programa infantil volvería llamado “Esto es Karina y Timoteo”.

“Si viene el canal 4 y te dicen, queremos que regrese Karina y Timoteo, pero el programa se tiene que llamar ‘Esto es Karina y Timoteo’”, preguntaron.

“El ‘Esto’ está de más pues, ‘Esto’ es como ‘esto es como cualquier cosa’. Solo ‘Karina y Timoteo’ o ya ‘Karina y Timoteo 2.0′”, expresó Karina.

Luego continuó con: “no, no, yo creo que no se debe perder la esencia. Esto Es Guerra mantiene lo que es Esto Es Guerra y me parece bacán y ‘Karina y Timoteo’ el público lo recuerda y no había ‘guerreros’ en esa época. Teníamos invitados especiales, subiremos videos con Gian Marco, Magneto, Mercurio y eso era parte del programa. Eso nos ayudaba a poder tener cuatro horas de programa en vivo”.

