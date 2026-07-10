Karla Tarazona se pronunció luego de que Ethel Pozo afirmara que cree no ser de su agrado, pese a mantener una amistad con Christian Domínguez. La conductora no evitó el tema y aclaró cuál es realmente el sentimiento que tiene hacia la hija de Gisela Valcárcel.

Ahora, Karla aseguró que no conoce personalmente a Ethel, a pesar de que ella mantiene una cercana amistad con su esposo. Asimismo, descartó sentir algún tipo de rechazo o animadversión hacia la conductora y dejó en claro que no tiene ningún problema con ella.

“ Punto número 1: yo no tengo por qué odiar a alguien que ni siquiera ha sido mi amiga, ni siquiera hemos compartido. Sí la he visto porque alguna vez trabajé en el programa de su mamá y efectivamente ella estaba ahí. No existe odio, distancia sí, porque obviamente no somos amigas ”, manifestó.

“ Sé que ella comparte con mi esposo. Han compartido programa, se llevan súper bien, incluso conversan todavía por teléfono como patas y es algo que yo respeto mucho. No tengo nada en contra de ella, no la odio, ni a mis peores enemigos ”, agregó.

En medio de sus declaraciones, Karla Tarazona sorprendió al invitar públicamente a Ethel Pozo a su programa radial nocturno para conversar y aclarar cualquier malentendido. Además, recordó que el episodio protagonizado por Christian Domínguez e Isabel Acevedo en el programa de Gisela Valcárcel ocurrió hace varios años, por lo que consideró que se trata de un tema ya superado.

“El tema que sucedió fue hace muchos años y, como ella lo ha contado, lamentablemente fue una etapa dolorosa y esa parte no me gustó; le dieron cabida a quienes no lo debían”, sostuvo.

“ Contra ella no tengo nada; es más, dejo carta libre. Como sé que se está sentando a dar entrevista, la invito a que venga al programa ”, concluyó.