Tras su matrimonio con Christian Domínguez, celebrado el último 2 de junio, Karla Tarazona reveló que ambos comparten los gastos del hogar. La figura de televisión también se pronunció sobre el comentado “50/50” en las relaciones de pareja, a raíz de las recientes declaraciones de Mario Hart y Korina Rivadeneira tras su separación.

“ Dependiendo de los presupuestos que maneje cada uno, porque ambos trabajamos y cada uno tiene sus responsabilidades en casa, pero fuera también tenemos ”, expresó la conductora a Trome.

“ Si tienes das, si no, no hay problema. Hay meses que uno gana más que el otro. Ambos nos apoyamos y, por eso, podemos cumplir con todo el presupuesto del hogar ”, agregó.

En esa línea, Karla recalcó que junto a Christian forman “un equipo”, una decisión que, según explicó, tomaron ambos dentro de su relación.

“ Yo no nací pensando que el hombre tiene que mantener a la mujer. Por lo menos, a mí no me criaron así y he demostrado que hasta sola he visto por mi hogar al ciento por ciento, pero que me deje engreír es muy distinto” , manifestó.

Finalmente, Tarazona aclaró que, en su opinión, un hombre “puede ser el proveedor” durante el enamoramiento; sin embargo, consideró que la dinámica cambia cuando la pareja decide contraer matrimonio.

“ Quizá sí solo fuéramos enamorados, sería otra la historia, a toda mujer le encanta que la engrían. Ambos trabajamos duro para que nuestros hijos tengan lo mejor y para disfrutar nosotros tambié n”, finalizó.