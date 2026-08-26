Magaly Medina sorprendió a su público al revelar que llegó a un acuerdo con Yahaira Plasencia para poner fin al proceso judicial que ambas mantenían. La conductora explicó que, tras varias conversaciones y encuentros, decidieron dejar atrás sus diferencias y llegar a una conciliación.

La ‘Urraca’ señaló que fue Yahaira y su pareja quienes tomaron la iniciativa para buscar una conciliación. Según explicó, ambas se reunieron sin abogados y en compañía de personas de confianza. Posteriormente, continuaron las conversaciones hasta alcanzar un acuerdo que será presentado ante la jueza.

La conductora recordó que, semanas atrás, Yahaira ya había mencionado que ambas buscaban llegar a un acuerdo para evitar que el proceso judicial escalara. Finalmente, según relató Medina, pudieron conversar directamente y resolver sus diferencias.

“ Yahaira y yo tuvimos una reunión sin abogados, con mi productor, esto a iniciativa de ella misma y de su pareja, nos reunimos, hemos hablado, hemos conversado y no fue la única vez ”, indicó la ‘Urraca’.

Durante las conversaciones, ambas reconocieron que algunas de sus declaraciones habían generado malestar. Yahaira ofreció disculpas por determinadas expresiones, mientras que Magaly también se disculpó por los comentarios que habían incomodado a la cantante.

“ A ella no le gustó la frase score, la hirió. A ella, en el contexto que yo le dije no fue con ánimo hiriente, pero a ella muy susceptible le pareció que la frase desbordaba su paciencia ”, indicó Magaly.

Medina señaló que, al advertir el malestar que había provocado dicha expresión, optó por ofrecerle disculpas: “ Si a ti esa palabra, la palabra score, te ha herido y ofendido tu susceptibilidad, pues te pido disculpa por ello, porque no fue con ánimo de herir ”.

La conductora precisó que ambas firmaron un acuerdo de conciliación, el cual será presentado ante la jueza durante la audiencia programada para este jueves. Según Magaly, este entendimiento permitirá poner fin al conflicto y evitar mayores consecuencias para ambas partes.

“ Este jueves tenemos audiencia con la jueza, quien nos ha tenido mucha paciencia. Le presentaremos la conciliación que ambas hemos firmado ”, sostuvo Magaly, quien aseguró que tanto ella como Yahaira se encuentran tranquilas tras haber alcanzado este acuerdo.

Luego de revelar los detalles del acuerdo, Magaly Medina también respondió a quienes, según afirmó, intentan atacarla y perjudicar su imagen. La conductora exigió que cualquier acusación en su contra sea respaldada con pruebas y cuestionó a quienes, a su parecer, se limitan a realizar señalamientos sin sustento.

“Hasta ahora, cuando quieran atacarme y ensuciar mi imagen, por lo menos tengan la decencia de mostrar pruebas. Por lo menos, investiguen”, refirió la presentadora.

Finalmente, la ‘Urraca’ endureció su mensaje y desafió a sus detractores a cuestionarla de frente, pero con pruebas que respalden sus afirmaciones. “Cuando quieran enfrentarse a mí y competir en este mundo difícil, háganlo como hombres. Investiguenme, sáquenme pruebas que digan aquello que sus bocotas están diciendo”, concluyó.