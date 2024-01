Katia Palma y su dura lucha contra la depresión tras no cumplir su sueño de ser madre.

Katia Palma fue invitada al podcast de Christopher Gianotti y Úrsula Boza. Durante la conversación, la actriz reveló que vivió un duro momento por no poder cumplir su sueño de ser madre.

Además, la popular clown contó que tuvo que luchar contra la depresión por dicho tema, sin embargo, actualmente lo superó y está feliz con su vida. En ese sentido, Gianotti le consultó sobre sus pensamientos sobre la maternidad.

“ Me deprimí en un momento, pero creo que la decisión que tomé me va bien porque me siento bien como estoy ”, manifestó Katia.

Luego, la exjurado de ‘Yo Soy’ dijo que se siente plena al tener a sus sobrinos en su vida pero indicó la importancia de buscar apoyo en la familia.

“ Me siento contenta, me encanta tener un montón de sobrinos, hago el papel de madre y padre a la vez, soy la engreidora, no me siento sola porque estoy buscando familia en el camino para que en un futuro estén conmigo, todo lo que estoy dando debería de regresar ”, añadió.

Te puede interesar