Katy Jara y su esposo Marvin Bancayán vencieron por segunda vez a la COVID-19, pero el mortal virus le dejó secuelas a la cantante, quien tendrá que superarlas con la ayuda de terapias médicas.

“Gracias a Dios estoy mejor, hoy (ayer) me deben dar de alta, ya no contagio, estoy fuera de peligro. Sin embargo, tengo unas secuelas como tos, dolor en el pecho y la enfermera que me ha venido atendiendo a diario me ha dicho que irá desapareciendo poco a poco, pero debo seguir una terapia ”, manifestó al diario Trome.

DE VUELTA A LA TV

La popular cantante se reincorpora a sus actividades en TV Perú desde este lunes. Luego de superar por segunda vez el coronavirus, la figura televisiva se encuentra con los ánimos en alto y feliz, pues tiene un nuevo reto: se suma a la conducción del recién estrenado reality de canto, ‘La Voz Cantante’, donde compartirá con Stephany Orúe y Jorge Luis Larrabure Iglesias, el reconocido mago George.

“Me encanta este nuevo reto televisivo pues va de la mano con ‘Domingos de Fiesta’ y sobre todo porque tiene como meta promover el talento de los jóvenes. Se hará una convocatoria abierta para todo el que tenga talento y quiera demostrarlo en ‘La voz Cantante’; se está convocando gente de provincias, eso me da bastante gusto y creo que es un programa que va a descentralizar la televisión local. El programa ya se estrenó pero yo me incorporo este lunes”, comentó la trujillana.

Luego continuó con: “Estoy encantada porque TV Perú ha renovado su parrilla de programación con espacio para los jóvenes, este nuevo programa será una buena opción para esa audiencia de la tarde que no tiene opciones”.