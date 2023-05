Kike Suero sobre Dayanita: “Es una malagradecida, JB le abrió las puertas y ahora habla mal de él”

Kike Suero se pronunció tras los comentarios que realizó Dayanita tras su salida de ‘JB en ATV’. A través de una entrevista que brindó para Diario Trome, el humorista se mostró en desacuerdo por las opiniones de la actriz cómica por no agradecer que Jorge Benavides la ayudó a tener popularidad televisiva.

Por ese motivo, Suero considera que Dayanita es una ‘malagradecida’ por ir en contra de JB y su esposa Karin Marengo, pues ambos le dieron oportunidad de resaltar en la pantalla chica para mostrar su talento.

“ Creo que no es necesario tener dos dedos de frente para darse cuenta que ha hecho mal en hablar de Jorge Benavides y su esposa Karin, y es una malagradecida. Como se dice, uno nunca debe de morder la mano de quien te dio de comer, y JB le abrió las puertas de la televisión, confío en su talento y ahora sale a decir este tipo de cosas ”, manifestó Kike Suero.

Asimismo, el cómico dijo que a pesar de que no se ha comunicado con Jorge Benavides luego del último programa emitido el sábado 13, aclarando la situación con Dayanita.

Kike Suero dijo que JB “se encuentra decepcionado” y recalcó que es un ser humano que brinda oportunidades, ya que no es egoísta y lo ha demostrado varias veces en las secuencias de su programa.

“ No, pero sé que se encuentra decepcionado por todo esto. Sobre todo porque Jorge es una persona que te brinda la oportunidad para que puedas brillar, no es egoísta. Hay parodias en las que no aparece en cámaras para que los compañeros tengan protagonismo, entonces, no le pueden pagar de esa manera ”, expresó.

