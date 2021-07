Kike Suero vuelve a las portadas de los medios de comunicación, pero no por su lanzamiento de su circo en pandemia, sino por la denuncia de alimentos que le entabló su expareja Geraldine Quezada y que mostró en el programa de Magaly Medina. En una entrevista, el cómico lamentó dichas acusaciones.

“Es lamentable lo que ha dicho sobre mi persona, pero no voy a responder de la misma manera. En este país las autoridades son las encargadas de investigar y dar justicia a todos los ciudadanos, y por eso, espero que se pronuncie el Poder Judicial y la fiscalía al respecto… son los únicos que pueden decir si alguien es inocente o culpable”, comentó Kike Suero para Trome.

Luego continuó con: “ningún medio de prensa puede prejuzgar a alguien, no son autoridades competentes. Yo estoy a la espera que la fiscalía a cargo del caso se pronuncie, hace un año que no veo a mis hijas, pero confío en la justicia, ellos saben hacer su trabajo”.

Jhon Kelvin casi desfiguró a su pareja y recién la justicia reaccionó

En una entrevista, Geraldine Quezada comparó su caso con el de Dalia Durán, ya que la justicia aún no le da la razón por las presuntas agresiones por parte del cómico.

“Hay varios casos en investigación, hay una de agresión física, psicológica, hay tocamientos indebidos a mi menor hija. Y otra es el abandono económico a los tres hijos que tenemos”, comentó Geraldine Quezada para El Popular.

Luego continuó con: “Jhon Kelvin masacró y casi desfiguró a su pareja y recién la justicia se puso manos a la obra. Yo también fui agredida, pero no me hicieron caso. No podemos llegar a ese extremo para que recién te escuchen”.

