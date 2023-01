No deja de sorprender. El cómico Kike Suero acaba de revelar en una entrevista, que tiene una hija de 16 años, quien vive en Iquitos y que no ha firmado porque la madre de la menor está inubicable desde hace algunos años.

“Yo tengo una hija en Iquitos que no he firmado, pero no es porque no quiera; pues he buscado a la madre por mucho tiempo y no la encuentro. Por eso, quiero hacer un llamado a Shila, quien debe vivir en Iquitos, y nunca se me dio la oportunidad de firmar a la niña”, contó Kike Suero para Trome.

Luego continuó con: “cuando terminamos la relación ella se fue embarazada y después de siete años me llamó para decirme que teníamos una hija. Ahora debe tener unos 16 años, y yo en realidad me siento mal por ello y no fue porque no haya querido”

El cómico también contó que hasta el momento no se ha sometido a una prueba de ADN, pero siente que la menos es su hija.

“Es mi responsabilidad y quiero saber de la bebe. Yo no puedo dormir bien. No me he hecho ninguna prueba de ADN pero siento que es mi hija”, expresó.

