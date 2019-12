Kim Kardashian acaba de publicar una nueva fotografía de sus hijos en Instagram. Los protagonistas del post son los pequeños Psalm y North west.

“Retroceso a cuando Psalm era tan pequeño. Mi bebé Northie es muy servicial. ¿Cómo se están volviendo tan grandes mis bebés?”, escribió la figura de “Keeping Up with the Kardashians”.

“Son muy hermosos”, “Tan bella imagen”, “Sus rostros de felicidad”, “Es una gran imagen”, “Los hermanos siempre deben de estar juntos”, fueron algunos de los comentarios que se pueden encontrar en Instagram.

Como se recuerda, Kim Kardashian y Kanye West tienen una sólida relación desde que se casaron. La pareja siempre realiza diversas manifestaciones de su cariño en sus redes sociales.

“Es mi cómplice, mi amigo y mi amante”, escribió Kim Kardashian en una publicación para celebrar un año más al lado de su esposo. Por su parte, el cantante indicó que la socialité realiza un gran trabajo con sus hijos y es la esposa perfecta para él.