“Santo Domingo, la Ruta del Papa León XIV, está de moda”, se denomina el tours turístico que realizarán las 13 candidatas al certamen de belleza “Reina de Reinas Piura 2025” a la ciudad de Santo Domingo de la provincia Morropón.

Este recorrido es con la finalidad de promover el turismo y la riqueza cultural de la región durante los días 29 y 30 de octubre, cuando las denominadas “Embajadoras Turísticas” de sus lugares de origen, recorrerán la meseta andina y otros lugares atractivos de la zona.

PUEDES VER: Diez bellas candidatas disputan el cetro de “Srta. Sullana 2025”

EL TOURS

Según indicó el director regional del certamen y de la Escuela de Modelos e Imagen Personal, Arthur Zapata López, este evento busca impulsar el turismo en la región y destacar la riqueza cultural y natural de Piura.

“Las bellas candidatas se vienen preparando para este gran espectáculo, en el que se elegirá a la soberana que represente a la región en el certamen “Reina de Reinas”, que será la primera semana de diciembre en la ciudad de Piura“, dijo el promotor.

Este miércoles 29 se realizará una pasarela en la Plaza de Armas de Santo Domingo, “ este día también los emprendedores y artesanos podrán mostrar sus productos. Al día siguiente, las candidatas realizarán un recorrido por la meseta andina , promoviendo la belleza y cultura de la serranía piurana “.

Por su parte, Flavio Romero, presidente de Edén Sanqueño y coordinador del evento en este distrito, se mostró complacido que la organización de Reinas del Perú haya tomado esta gran iniciativa de promoción a este lugar.

MIRA ESTO: Talento piurano estará presente en el festival de danzas internacionales

LAS CANDIDATAS

Johana Gutiérrez Saldarriaga (25 años) representa a Chulucanas; Christina Seminario Juárez (17) a Veintiséis de Octubre; Daniela Montenegro Rosillo (23) a Castilla Este; Aracely Sandoval Moreau (19) a Máncora y Anny Clement Benites (22) a Veintiséis de Octubre Este.

Asimismo, Treyssy Cárcamo Flores (19) a Querecotillo; Oriana Clement Benites (22) a Veintiséis de Octubre Sur; Luhana Moloche Lazo a Piura; Anghelina Arévalo Chiroque (16) a Morropón y Angy Cárdenas Chejo a Castilla.

Finalmente, Ximena Zapata Sandoval (16) a Villa La Legua; Gabriela Eyzaguirre García (20) a Castilla Norte, y Nahelle Pereyra Torres (20) a Piura.