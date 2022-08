La hija del cantante Tommy Portugal, María Fernanda Véliz, reveló mensajes que recibió de parte de las producciones de “La Gran Estrella” y “América Hoy” para llevar su caso. Además, le habrían propuesto organizar una reconciliación entre la joven y el músico.

Por un lado, GV Producciones, productora de Gisela Valcárcel, habría escrito a la hija del cantante pidiendo que participe en su nuevo programa “La Gran Estrella”. Sin embargo, Véliz respondió que no le gustaría que la incluyan en el concurso “por el tema mediático de su papá”.

“Quería que me expliques cómo querías manejar eso de la reconciliación que me comentaste o si hablaste con mi papá sobre eso porque no quiero hacer un show con el tema”, respondió la joven ante la propuesta de la producción de Valcárcel.

Por otro lado, Mafer Véliz mostró un mensaje de su cuenta de Instagram que recibió de parte de la producción de “América Hoy”. Se puede leer que le piden un número al cual contactarse para conversar.

Hija no reconocida de Tommy Portugal: “Nunca he querido colgarme de la fama de él”

María Fernanda Véliz, hija no reconocida de Tommy Portugal, se presentó en el programa “Magaly TV: La Firme” y se refirió al comunicado que emitió su padre luego que la joven artista protagonizó un reportaje para el espacio de espectáculos de ATV.

Véliz indicó que antes no quiso hablar del tema de su padre porque no quería tener una mala relación con los familiares del cantante de cumbia.

“Sé que para muchas personas, incluyendo a la familia de él, les chocó y les pareció raro que haya salido en un reportaje. No los juzgo porque obviamente lo van a defender... hay muchas cosas que ellos no saben desde el principio”, señaló.

Hija no reconocida de Tommy Portugal: “Nunca he querido colgarme de la fama de él”

0 seconds of 5 minutes, 18 secondsVolume 90%

La joven artista recalcó que no tiene intenciones de colgarse de la fama de Tommy Portugal: “Nunca ha sido mi intención dejarlo mal y él lo sabe. Yo sentí (con el comunicado del cantante de cumbia) que él piensa que yo quise contar mi verdad solo por fama o por hacerme una carrera fácil. Yo nunca he querido colgarme de él”.

“He sacado una canción hace mucho tiempo y estoy en una agrupación sin su ayuda. En mis redes tengo mucho público e incluso tengo el check azul en mi Instagram y nada fue colgándome de él”, concluyó.