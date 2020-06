La actriz María Victoria Santana, más conocida como ‘La Pánfila’, reveló en sus redes sociales que su padre, quien recientemente cumplió 81 años, ya está fuera de peligro tras haber contraído el coronavirus. Además, detalló que toda su familia venció al mortal virus.

“Misios pero vivos. A empezar de cero. Esta enfermedad es muy costosa y se llevó mis ahorros, si no fuera por las ayudas que recibí no salvo a mi papá. El circo y mi restaurante de chancho al palo están detenidos, así que no tengo ingresos y las cuentas siguen llegando”, contó la actriz en su cuenta de Instagram

Luego continuó con: “es tiempo de reinventarse. Gracias a los que me apoyan con los shows virtuales y publicidad. Mi papá ya dejó el oxígeno (ya están en buenas manos los balones), pero aun toma medicinas. Es un proceso lento, pero lo peor ya pasó. Agradecida eternamente”.

Como se recuerda, en comunicación con “América Hoy”, María Victoria Santana pidió ayuda para su padre, quien se encontraba grave tras haber sufrido un infarto. Además.

La actriz cómica explicó que buscó la forma de trasladar a su padre a alguna Unidad de Cuidados Intensivos (USI) sin tener éxito, por ello, es que solicitó ayuda públicamente.

“Necesito que me ayuden a conseguir Cuidados Intensivos. Lleva 12 días mal. Ayer en la tarde se puso mal y tuve que llevarlo a emergencias, en la clínica lo estabilizaron, tuvo un infarto, tiene neumonía. Así tengas toda la plata del mundo, no hay un lugar donde ubicarlo”, contó la actriz.