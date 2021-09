La noche del último 15 de septiembre se vivió una nueva edición de “La Voz Senior” con grandes sorpresas y emotivos momentos. Además, también hubo un momento de tensión durante un pequeño intercambio entre Lucía Galán y Eva Ayllón.

Y es que tras la interpretación de “Te quiero tal como eres” por parte del participante Denys Torres, de 68 años, todos los entrenadores voltearon sus sillas para invitar al cantante a que se sume a las filas de sus respectivos equipos.

Eva Ayllón, el dúo Pimpinela y Daniela Darcourt voltearon sus sillas, mientras que la intérprete criolla se levantó de su asiento y giró la silla de Tony Succar, logrando que los cuatro entrenadores intenten convencer al participante. Durante sus devoluciones, se vivió un tenso momento entre Lucía Galán y Eva Ayllón.

“Bueno, Denys, yo te diría que nosotros dos somos los indicados y los correctos para este momento”, empezó diciendo Lucía Galán, quien luego miró a Eva Ayllón hacer un gesto con las manos y dijo: “No, no me hagas gestitos debajo de la mesa porque eres una señora educada supuestamente, no me voy a reír nada”.

Finalmente, el participante decidió elegir el equipo de Daniela Darcourt, quien se mostró feliz por la elección del cantante y cantaron a dúo el tema “Probablemente”.

Cabe señalar que, en otro momento de la competencia, Eva Ayllón le dedicó el tema “Donde tú vayas” a Lucía Galán. Tras su performance al lado de Daniela Darcourt, las experimentadas cantantes se dieron un emotivo abrazo, dejando en claro la buena relación que tienen.

VIDEO RECOMENDADO

“La Voz Senior”: Daniela Darcourt llama “picones” a sus compañeros