Luego de conquistar al público en diversas ciudades del país, “Las Bandalas 2” llegan a Lima para ofrecer una corta temporada en el Teatro Plaza Norte del 25 al 31 de julio.

Las actrices Patricia Portocarrero, Saskia Bernaola y Katia Palma regresan con una renovada puesta en escena que combina humor, música en vivo y personajes que se han convertido en los favoritos del público peruano.

Éxito tras recorrer varias ciudades del país

La producción llega a la capital luego de una gira nacional que incluyó presentaciones en Tacna, Arequipa, Piura e Ica, donde logró una positiva respuesta de los espectadores.

Las artistas celebran este reencuentro con el público limeño con un espectáculo cargado de energía, ocurrencias y muchas sorpresas.

Música, humor y personajes que regresan al escenario

Esta nueva versión incorpora canciones inéditas y una variedad de ritmos que incluyen huayno, salsa, rock y música disco, convirtiendo cada función en una experiencia dinámica y familiar.

Asimismo, volverán algunos de los personajes más recordados por los seguidores de la producción, como las populares “Sor-Bete”, “Sor-Rita” y “Sor-Rento”, quienes protagonizarán nuevas situaciones y ocurrencias.

La química entre Patricia Portocarrero, Saskia Bernaola y Katia Palma continúa siendo uno de los principales atractivos del espectáculo, consolidando a “Las Bandalas” como una de las propuestas humorísticas más exitosas del país.

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Entradas ya están a la venta

La corta temporada de “Las Bandalas 2” se desarrollará del 25 al 31 de julio en el Teatro Plaza Norte.

Las entradas están disponibles a través de Joinnus y también mediante el número de WhatsApp 940 432 408.