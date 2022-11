Este jueves 17 de noviembre se lleva a cabo la edición 23 de los Latin Grammy, y Nicky Jam fue una de las estrellas que deslumbró en el escenario al cantar su icónico tema “El Perdón” junto a nuevos talentos.

El cantante de origen puertorriqueño retumbó el Michelob ULTRA Arena de Las Vegas al unir su voz con la de tres jóvenes becados de la Fundación Cultural Latim Grammy. Al finalizar su presentación, el artista dio un inspirador mensaje a sus seguidores.

“Para mí es un honor estar aquí esta noche. Los que conocen mi historia saben que la música me salvó la vida y muchísimas cosas, y si no fuera por la música a lo mejor yo no estaría hoy aquí con ustedes compartiendo”, señaló el intérprete de “Travesuras”.

Antes de retirarse del escenario, Nicky Jam agradeció a la Academia Latina de la Grabación por dejarlo ser parte de la creación de nuevos talentos.

“Quiero darle las gracias a los Latin Grammy por dejarme ser parte de este proyecto y donar la beca para estos jóvenes. Estoy muy emocionado y contento, la beca se llama Nicky Jam y estoy ayudando a estos jóvenes a que la rompan y que sean los próximos artistas en el mundo entero”, concluyó en medio de la ovación del público.

“El Perdón” se estrenó el 17 de enero del 2015 y siete años después tiene más de 1375 millones de reproducciones en YouTube. Este tema marcó el reinicio de la carrera de Nicky Jam tras convertirse en un gran éxito en América y varios países europeos.

Nicky Jam recreando su mejor éxito "El Perdón" en los #LatinGrammyTNT 💜. pic.twitter.com/DGaCgreWNo — Lulú 🇦🇹❤️ (@LuluCC7L) November 18, 2022

