La conductora de televisión Laura Bozzo afirmó, mediante su cuenta oficial de Instagram, que se divierte mucho cuando le dicen “momia vieja”, calificativo impuesto por parte de algunos usuarios y que no le afecta para nada.

“Me divierte mucho cuando me dicen vieja momia. Me siento regia me amo a mi misma. Tengo muchas metas y sueños por cumplir”, escribió en una publicación de la mencionada red social.

La presentadora peruana que radica en México, desde hace años, resaltó que nunca le ha importado lo que piensen de ella y que no depende de nadie para tener una vida feliz.

“Siempre me valió lo que la sociedad opinara de mí, que si soy loca pues lo soy me rijo por lo que siento nadie me ha podido ni podrá detener. ¡Moriré en mi ley! Basta de etiquetarnos de hacernos sentir que por la edad no valemos eso es mentira estamos vivas. Podemos cumplir cualquier sueño. Siempre de la mano de Dios”, agregó.

Asimismo, Laura Bozzo, esta vez por su cuenta oficial de Twitter, escribió un consejo para sus seguidores, con la finalidad de que nunca se sientan menos que nadie.

“Nunca permitan que nos hagan sentir menos o que no valemos por la edad eso pertenece al pasado hoy hemos demostrado que a cualquier edad podemos cumplir nuestras metas y sueños. No permitan que les corten las alas sean felices”, se lee en su publicación.

