Luego de la preocupación que generaron los reportes sobre su estado de salud, Laura Bozzo volvió a pronunciarse en Instagram este miércoles 14 de octubre.

La presentadora peruana compartió un mensaje para tranquilizar a sus seguidores tras su hospitalización de emergencia en Acapulco, México.

“Muchas gracias por las muestras de cariño del público que quiero tanto”, escribió en su publicación.

Fiel a su estilo, la presentadora cerró su mensaje con una frase cargada de humor y aseguró que espera reencontrarse pronto con su audiencia.

“De esta momia no se libran. Espero verlos muy pronto a todos”, expresó, sin ofrecer más detalles sobre su diagnóstico o tratamiento.