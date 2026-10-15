Luego de la preocupación que generaron los reportes sobre su estado de salud, Laura Bozzo volvió a pronunciarse en Instagram este miércoles 14 de octubre.
La presentadora peruana compartió un mensaje para tranquilizar a sus seguidores tras su hospitalización de emergencia en Acapulco, México.
“Muchas gracias por las muestras de cariño del público que quiero tanto”, escribió en su publicación.
Fiel a su estilo, la presentadora cerró su mensaje con una frase cargada de humor y aseguró que espera reencontrarse pronto con su audiencia.
“De esta momia no se libran. Espero verlos muy pronto a todos”, expresó, sin ofrecer más detalles sobre su diagnóstico o tratamiento.
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