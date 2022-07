Un momento memorable. La conductora Laura Bozzo, quien participa en el popular reality “La casa de los famosos”, recibió una grata sorpresa al ser visitada por su hija, Victoria de la Fuente, con su nieto en brazos.

Bozzo aún no había conocido en persona a su nieto, ya que participa en el programa de convivencia, por lo que no pudo evitar emocionarse. “Ay, me va a dar un paro cardiaco”, expresó con alegría. Luego se atrevió a cargar al bebé un momento.