Luego de haber compartido escenario con Celia Cruz, Héctor Lavoe, Marc Anthony y Oscar de León; Laura Mau manifestó que Daniela Darcourt y Yahaira Plasencia “carencen de vocalización e interpretación”.

“Escuché hablar de un grupo llamado Son Tentación. Con todo respeto, a esta chica Paula Arias y a todas las que han salido de la agrupación; Kate Candela, Daniela (Darcourt), Yahaira (Plasencia), pues ellas no hacen salsa, siempre han hecho música urbana y reggaetón ”, expresó Mau para el programa de Youtube ‘El Show del Emperador’.

En ese sentido, explicó que la salsa es muy diferente a la timba, no obstante, a pesar de estar de moda, no perdurará en el tiempo: “ Tienen buena voz, una cosa es cantar y otra es hacer salsa... Cantar salsa no lo hace cualquiera. Las cantantes que han salido ahora son la promoción de moda. La moda pasa, la historia y la leyenda se quedan eternamente como lo decía Jhonny Pacheco ”.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

(Entrevista y video: Gianina Laredo y Francesca Anaya)