En una reciente entrevista, Brian Rullan, aún esposo de Laura Spoya, dio a conocer que la exmodelo fue sometida a una intervención quirúrgica y que el procedimiento fue exitoso.
“Salió bien de la operación y está en recuperación. Tenía miedo, pero está tranquila. Está contenta de que está viva”, expresó el empresario mexicano.
Además, añadió: “Después de que vi el video me asusté mucho. Tiene suerte de que no le pasó nada a nadie más, pero es preocupante”, señaló en el programa Arriba mi gente.
Janet Barboza sobre accidente de Laura Spoya: “es la segunda vez que ella tiene un percance, un choque”
En la última edición de América Hoy, Janet Barboza cuestionó a Laura Spoya por conducir de madrugada y, según señaló, no encontrarse en óptimas condiciones. La exmodelo sufrió un accidente vehicular en el distrito de Surco.
“Primero es su salud y bienestar, el que esté con vida. Esto se agradece. Sin embargo, vamos a hablar sobre el grado de responsabilidad, porque lo que tenemos es tolerancia 0. Si estás cansada ¿qué haces en una fiesta a las 10 de la noche hasta las 3 de la mañana y no pides un chofer de reemplazo?“, expresó la popular Rulitos.
Además, añadió: “Ella salió de su casa a las 4 de la mañana cansada, entonces aquí viene un grado de responsabilidad. Si no fuera ella, estoy segura que los medios estarían siendo bastantes duros con una persona que podría haber matado a alguien”.
