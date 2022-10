La cantante de reguetón Leslie Shaw se refirió a los recientes calificativos que recibió del padre de su expareja Mario Hart. A través de su cuenta de Twitter, el padre del ex chico reality llamó “conchuda” a la cantante.

Cabe mencionar que la controversia inició cuando en el programa “D’ Mañana” confesó que se arrepentía de todas sus exrelaciones sentimentales. Sin embargo, comentario no fue bien recibido por el señor Mario Hart Potesta.

En “Amor y Fuego”, la artista reveló que solía llevarse bien con su exsuegro por lo que le tomó por sorpresa sus declaraciones. “Nos llevábamos súper bien, por eso es que me sorprendió muchísimo, no esperé eso”, señaló.

Leslie Shaw arremete contra papá de Mario Hart por llamarla conchuda: “machista y narcisista”

“Mi carrera está en ascenso desde que empecé, a los 16 años tenía mi primer álbum, a los 17 mis videoclips estaban en MTV y a los 19 participé en Viña del Mar, siento que desde ahí empezó mi despegue. Si tuviera que agradecerle a algún artista por apoyarme sería a Mau y Ricky con ‘La Faldita’, a Thalía, Gente de Zona, Abraham Mateo”, expresó Leslie para Trome.

Luego continuó con: “me parece un comentario muy machista de parte de ese señor, ¿qué yo tengo que agradecer a un hombre o expareja por mi esfuerzo y constante trabajo? Me parece desubicado, machista y narcisista. Pero no me sorprende porque creo que la soberbia le gana a esa familia, necesitan un poco de ‘ubicaína’”.

