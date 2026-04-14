La cantante de Corazón Serrano, Lesly Águila y el percusionista de la misma agrupación, Jhon Peña, están disfrutando de unas cortas vacaciones en el extranjero, y desde allá confirmaron su relación sentimental a través de un post en las redes sociales, que rápidamente se volvió tendencia.

PUEDES VER: Sharik Arévalo es la nueva vocalista de Corazón Serrano

LA DECLARACIÓN

Ambos disfrutan de su romance con imágenes en las que se ven con total naturalidad, felicidad y muy unidos, dejando atrás rumores y mostrándose como una pareja muy feliz.

Y para hacerlo más real, Jhon Peña rompió su silencio y oficializó su relación con la vocalista Lesly Águila, con un mensaje muy claro, marcando distancia de la polémica.

“Nunca estuve preparado para una vida pública. Las personas que me conocen saben todo lo que pasé y cómo soy como percusionista. Jamás me he colgado de nadie. Nadie conoce mi historia, y tampoco tengo la necesidad de contarla. Pero sí quiero dejar claro que esta es la última vez que hablo de mi vida personal. Desde ahora viviré en silencio porque hoy en día, hagas lo que hagas, siempre habrá quien critique ”, acotó

Posteriormente, agradeció las felicitaciones y buenos deseos por su relación con la cantante de muchos fans, “en mi corazón no hay maldad. Agradezco de corazón a las personas que sí me envían buenas vibras y deseos”, acotó.

MIRA ESTO: Grandioso concierto “Camino a un sueño“, presentó agrupación Corazón Serrano

SENTIMIENTO

Finalmente, enfatizó que su vínculo nace de un sentimiento genuino, rechazando tajantemente las críticas de quienes sugieren que busca “colgarse de la fama” de la experimentada intérprete piurana.

Con este anuncio, la pareja de la agrupación de cumbia decidió vivir su romance de manera pública tras haberlo mantenido como un secreto a voces durante los últimos meses.

Por otro lado, Lesly Águila, una de las voces más emblemáticas del conjunto piurano de cumbia, no se ha pronunciado sobre lo sucedido, pero por las fotos mostradas, se ve que está viviendo un romance a todo dar, con el amor de su vida.