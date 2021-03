La ex modelo Lesly Castillo salió al frente para confirmar que está embarazada y tiene dos meses de gestación. Se trata del segundo bebé que tiene con su esposo, Alberto Mota, con quien se casó en noviembre del 2019.

Hace unas semanas, Magaly Medina señaló en su programa que la ex pareja de Mauricio Diez Canseco estaba embarazada y que pronto ella lo confirmaría.

Como tal, Castillo llegó al set de televisión y lo confirmó para darle el gusto a sus seguidores. “Quiero compartirle a toda la gente que sí, estoy embarazada, tengo dos meses. Estoy nerviosa y feliz, pero hasta ahora me cuestiono cómo Magaly tuvo la fuente, cómo lo sabe, cómo se enteró”, comentó entre risas.

A lo que Medina le preguntó si no le daba miedo dar la noticia sin que pasen más meses de gestación. “Hay que tener mucho cuidado, yo siento que lo tenía que confirmar porque mis seguidores lo decían, yo me sentía mal porque me preguntaban y yo me hacía la loca en las transmisiones en vivo”, aseguró.

Lesly Castillo confirma que está esperando su segundo bebé

Del mismo modo, Lesly Castillo espera que su segundo bebé sea un niño, para así tener la parejita, pues tiene una niña de 2 años.

Sobre su esposo, Castillo afirmó tener una buena relación con él. “Tenemos una buena química, nos llevamos muy bien... Yo lo veo bien, él quería tener otro hijo. Tan solo ahora es un padre ‘chocho’ y ama a su hija”, confirmó.

Magaly Medina afirma que Lesly Castillo está embarazada

