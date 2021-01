La estrella de Capitana Marvel, Brie Larson, encabezará y producirá de manera ejecutiva “Lessons In Chemistry”, un drama que desarrollará Apple para su servicio de streaming Apple TV+, según informó “Variety”.

Susannah Grant, nominada al Oscar por el guion de Erin Brockovich, será la encargada de adaptar una novela aún no publicada de Bonnie Garmus. Mientras que Jason Bateman y Michael Costigan también son productores ejecutivos a través de Aggregate Films.

El drama estará ambientada a principios de la década de 1960, sigue a Elizabeth Zott (Larson), cuyo sueño de ser científica queda en suspenso en una sociedad que considera que las mujeres pertenecen al ámbito doméstico, no al profesional. Cuando Elizabeth se encuentra embarazada, sola y despedida de su laboratorio, reúne el ingenio que solo una madre soltera tiene. Acepta un trabajo como presentadora en un programa de cocina de televisión y se propone enseñar a una nación de amas de casa ignoradas, y a los hombres que de repente escuchan, mucho más que recetas... mientras anhela un regreso a su verdadero amor: la ciencia.

“Lessons in Chemistry” será publicada recién en la primavera del 2022 por la editorial Doubleday. En el Reino Unido será impulsada por Transworld y se venderá en más de 35 países hasta la fecha.

Esta será el segundo rol protagónico de Larson para Apple. En marzo de 2019 se anunció que aparecería en el drama “Life Undercover: Coming of Age in the CIA”, basado en las experiencias de la agente de la CIA, Amaryllis Fox. Desafortunadamente, el proyecto sufrió múltiples retrasos a causa de la pandemia del coronavirus (COVID-19). Por el momento se encuentra suspendido y no se sabe cuándo dará inicio el rodaje, sobre todo por las grabaciones pendiente que Brie tiene para “Capitana Marvel 2”.

