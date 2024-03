En la última edición de América Hoy, Jean Paul Santa María señalaron a Leysi Suárez como la presunta responsable de enviar mensajes insultantes a su pareja Romina Gachoy.

Ante estas acusaciones, la conductora de América Hoy mostró su molestia y negó vehementemente haber contactado a la uruguaya, y mucho menos con intención de ofenderla.

“Yo no sabía que tenía un problema con Jean Paul, a mí me sorprende que diga que yo hace un tiempo le escribí a Romina a insultarla” , sostuvo.

Luego continuó con: “lo reto a Jean Paul que muestre la captura de la persona que le ha hablado y es más, vamos a buscar un hacker porque no soy yo. Ni su mujer sabía que nos habíamos peleado, solo él”.

Cabe mencionar que Leysi Suárez se mostró desconcertada, ya que Jean Paul siempre la ha tratado con cordialidad cuando se cruzaban en los camerinos.

“A mí alguien me hace eso y voy y lo aclaramos. Yo no tengo ningún problema con Rominita, me cae bien, pero me parece poco caballero de Jean Paul que salga a decir “no voy a bailar contigo”, ahora soy yo la que no quiere bailar con él (...) no armes tus historias“, expresó.





Te puede interesar