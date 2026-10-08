El Trío Los Panchos regresará al Perú en noviembre de 2026 como parte de su gira internacional “Nostalgia Tour”, con dos conciertos programados en Tacna y Lima. La agrupación interpretará un repertorio de boleros que forma parte de su trayectoria musical.

Las presentaciones se realizarán el domingo 1 de noviembre en el Teatro Jorge Basadre de Tacna y el miércoles 4 de noviembre en el Teatro Canout de Lima. Ambos espectáculos están anunciados para las 8:00 p.m.

La actual formación está integrada por Gabriel “Gaby” Vargas, José Carlos Reyes y Miguel Ángel Pardo, quienes mantienen el formato de requinto y armonías vocales asociado con el grupo.

¿Cuándo y dónde serán los conciertos de Los Panchos en Perú?

La gira “Nostalgia Tour” contempla dos fechas en el país, según la información difundida por los organizadores.

El primer concierto será en el Teatro Jorge Basadre de Tacna, el domingo 1 de noviembre. Tres días después, el trío se presentará en el Teatro Canout de Lima.

Las entradas ya se encuentran disponibles mediante las plataformas de venta anunciadas para cada ciudad: Passline en Tacna y Teleticket en Lima.

Gabriel “Gaby” Vargas lidera la actual formación

Uno de los integrantes centrales de esta gira es Gabriel “Gaby” Vargas, músico mexicano originario de Poza Rica, Veracruz, cuya trayectoria está vinculada con la continuidad artística de Los Panchos.

De acuerdo con la información de los organizadores, Vargas asumió la dirección musical del conjunto en 1978, después del retiro de Alfredo Gil, uno de los fundadores del trío.

Desde entonces, ha desarrollado una carrera dedicada a preservar el estilo musical de la agrupación, caracterizado por el uso del requinto y las armonías vocales.

En esta gira estará acompañado por los músicos mexicanos José Carlos Reyes y Miguel Ángel Pardo.

La historia de Los Panchos y su legado en el bolero

Los Panchos fueron fundados en 1944, en Nueva York, por los mexicanos Chucho Navarro y Alfredo Gil, junto con el puertorriqueño Hernando Avilés.

La agrupación alcanzó reconocimiento internacional por sus interpretaciones de boleros y por un estilo musical que influyó en distintas generaciones de intérpretes latinoamericanos.

A lo largo de su historia, el conjunto atravesó cambios de integrantes y distintas etapas artísticas, manteniendo como elementos característicos el requinto y las voces armonizadas.

La gira “Nostalgia Tour” busca recuperar ese repertorio y acercarlo tanto a los seguidores de larga trayectoria como a nuevos públicos.

¿Qué canciones interpretarán Los Panchos en su gira?

Según el anuncio de los conciertos, el espectáculo incluirá clásicos del repertorio de Los Panchos, junto con arreglos que buscan conservar el sonido característico de la agrupación.

La propuesta está centrada en los boleros y las armonías vocales que identifican al conjunto.

Los organizadores no han difundido una lista oficial de canciones para las presentaciones de Tacna y Lima, por lo que el repertorio definitivo se conocerá durante los conciertos o mediante una comunicación posterior.

¿Dónde comprar entradas para Los Panchos en Tacna y Lima?

Para el concierto del 1 de noviembre en Tacna, las entradas están disponibles a través de Passline — Los Panchos en Tacna.

En el caso de Lima, el 4 de noviembre, la venta se realiza mediante Teleticket — Los Panchos en Lima.

Ambas presentaciones comenzarán a las 8:00 p.m. Los precios de las localidades no fueron incluidos en el comunicado proporcionado.