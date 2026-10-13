Consolidándose como uno de los espacios más importantes para la música andina contemporánea en el ámbito universitario, este jueves 15 se desarrollará el III Festival de Música Andina en los ambientes de la Universidad de Piura.

Serán quince presentaciones, en las que jóvenes artistas y compositores piuranos a través de sus agrupaciones universitarias y otras, pondrán en escena lo mejor del arte andino.

“Este festival representa una valiosa oportunidad para conectar a la comunidad universitaria y a la región con nuestras raíces e identidad cultural . Con esta tercera edición, buscamos visibilizar el talento de jóvenes intérpretes y promover un espacio de encuentro a través de la riqueza y evolución de la música andina ” , señala Patricia Ruiz, coordinadora de Vida Universitaria de la UDEP.

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DEL EVENTO

Desde las ocho de la noche, este festival presentará la riqueza de la música tradicional peruana y sus matices contemporáneos. La comunidad piurana podrá disfrutar de este encuentro cultural de manera gratuita en un escenario convertido en la difusión y promoción de la música peruana.

Entre las agrupaciones universitarias y musicales figuran la agrupación Folk Fusion UDEP, Latin Folk UCV y la agrupación Sentir, liderado por su director Rudy López, quienes ofrecerán un variado repertorio que rinde homenaje a reconocidos compositores e intérpretes del folclore peruano.

Los asistentes disfrutarán de interpretaciones de grandes clásicos de la música andina, con temas emblemáticos como: “Qué pasó” y “Alpaquitay” de Pelo D’ Ambrosio, así como “Niña Chay” y “Linda Wawita” de William Luna.

Asimismo, las agrupaciones interpretarán vistosos arreglos y selecciones de ritmos tradicionales y populares que incluyen “Mix Tinkus”, “Mix Caporales”, y “Mix 3 de San Juanitos”.

También se ofrecerá un homenaje especial con el “Mix Chacalón”, ofreciendo una puesta en escena de identidad e integración cultural de primer nivel.