El encuentro entre John Kelvin y Dalia Durán generaron diversas opiniones. En esta oportunidad, Lucho Cuéllar opinó al respecto y dijo que podría tratarse de una estrategia para que ambos se mantengan vigentes en el medio.

“ Me parece que está bien si están tratando de resolver los problemas por sus hijos. Sin embargo, los episodios que pasaron en su momento no fueron bonitos ni gratos ”, declaró a Trome.

“ Creo que están facturando, la exposición mediática les sirve bastante. El mercado musical es amplio y si hay el talento correspondiente, pues bienvenidos ”, añadió.

Dalia Durán asegura que tiene una relación cordial con John Kelvin: “Feliz sin escándalos”

Dalia Durán reveló que mantiene una relación cordial con el padre de sus hijos, John Kelvin.

“Respecto al padre de mis hijos, no tengo nada que opinar. No solo es parecerlo (ser buen padre), sino serlo; pero ya queda en cada uno. No tengo problemas con nadie”, declaró a Trome.

Asimismo, la cubana señaló que está trabajando en sus redes sociales y evaluando propuestas.

“Todos saben que soy madre y padre de mis cuatro hijitos y tengo que estar pendiente de quien los cuida cuando trabajo. Es una gran responsabilidad”, manifestó.

Por otro lado, Dalia prefirió no opinar que el cantante y su expareja Glenda Rodríguez hayan desistido de sus denuncias.

“La verdad es que no me importa opinar de terceros o de los acuerdos que hayan llegado. Yo estoy feliz sin escándalos y tranquila”, sostuvo.