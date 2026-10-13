Lucía de la Cruz denunció públicamente a Luisito Caycho por una presunta estafa relacionada con una gira musical en Europa, luego de descubrir que los boletos de avión que le había enviado no estaban pagados. Asimismo, la cantante criolla afirmó que el popular ‘Chamaco’ habría pedido adelantos de dinero a empresarios utilizando su nombre y anunció que viajará a España para emprender acciones legales.

Según la criolla, Luisito le propuso realizar una gira musical por Europa y ella volvió a confiar en su palabra. “ Desde agosto hablamos y le digo que quería tomarme unas vacaciones por España. Me dice que no, que mejor aprovechemos en hacer una gira 2026. Le dije que teníamos que hacer un contrato porque yo iba a ir con mi agrupación ”, contó.

De acuerdo con la cantante, el ‘Chamaco’ le ofreció una gira que incluiría tres países y cerca de siete ciudades, cuyos eventos promocionaba mediante afiches. Además, la convenció de grabar videos para difundir las presentaciones y contribuir a la venta de entradas.

“ El viaje era del 18 de noviembre al 9 de diciembre (...) En agosto me mandó siete pasajes y yo ilusionada (...) Le pedí a mi hija, que es mi mánager, que verifique si los pasajes eran verdaderos y me dijo que estaban reservados, no pagados ”, relató en el programa de Magaly Medina.

Asimismo, Lucía de la Cruz contó que empresarios europeos se pusieron en contacto con ella para alertarla de que Luisito Caycho continuaría utilizando su nombre y presuntamente habría recibido adelantos de dinero por las presentaciones anunciadas.

“ Yo nunca supe que él había pedido adelantos. Él usó mi nombre para pedir adelantos. No tiene pasajes, no tiene el hotel reservado, no tengo plata que me haya adelantado, ni un itinerario de mis vuelos ”, agregó.

La artista anunció que iniciará acciones legales y viajará a Europa para denunciar a Luisito Caycho ante las autoridades. Según indicó, el proceso podría tener repercusiones en su permanencia en España.

“ ¡Guerra avisada, no mata gente! La denuncia va a ser a través de Europa, ya hablé con dos abogados ”, indicó la criolla.

Luisito Caycho se pronunció luego de que su expareja, Lucía de la Cruz, lo acusara de una presunta estafa vinculada con la organización de una gira musical por Europa. El popular ‘Chamaco’ difundió un comunicado en el que detalló las razones por las que se cancelarían las presentaciones.

Según su versión, la gira musical se realizaría en noviembre de este año; sin embargo, las presentaciones quedaron canceladas debido a que no se alcanzó un acuerdo entre ambas partes.

“Queremos comunicar que teníamos pactada una gira para el mes de noviembre junto a la artista Lucía de la Cruz. Sin embargo, al no haber llegado a un acuerdo entre ambas partes, la gira queda cancelada y damos por concluida nuestra colaboración para estas presentaciones”, expresó.

Por otro lado, un reportero de ‘Magaly TV La Firme’ contactó a Luisito Caycho para recoger su versión sobre las acusaciones. Ante la consulta, el ex de la cantante aseguró que vería el reportaje con tranquilidad, sin mostrarse preocupado.

“ Listo, voy a comprar mi canchita para verlo con mi personal ”, sostuvo el ‘Chamaco’.