La actriz Lucía Oxenford compartió, mediante su cuenta oficial de Twitter, una reflexión luego de que muchos usuarios hayan confundido su anuncio de buenas noticias en su vida con un posible embarazo.

“Amigos cuando dije que tenía buenas noticias en mi vida no me refería a que estaba embarazada, un triunfo femenino no siempre significa traer un bebé al mundo, nosotras tenemos miles de logros personajes además de la maternidad, usen también la cabeza de arriba, besitos”, escribió en la mencionada red social.

Resulta que Oxenford había adelantado que iba a informar a sus seguidores algunos hechos que le pasaron a sus 30 años, tras desarrollar una buena vida profesional.

“Después de irme de mi país para estudiar, de años de estudio, de graduarme, de ahorros y de hacer chambas random en pandemia porque no había teatros, pronto tendré noticias que no pensé tenerlas a mis 30 años ya les contaré”, fue lo que indicó.

Cabe recordar que, hasta el momento, Lucía Oxenford no ha informado sobre la noticia que iba a dar a los usuarios en las redes sociales.

VIDEO RECOMENDADO