El ministro del Interior, Juan Carrasco, anunció, mediante su cuenta de Twitter, que ordenó una investigación para determinar responsables luego de que Punto Final difundiera un reportaje que da cuenta que el sentenciado secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, recibía seguridad del Estado.

De acuerdo con el titular del Ministerio del Interior, no existe ninguna disposición que autorice que el fundador de Perú Libre reciba resguardo policial porque no es un funcionario público.

“Desde el Ministerio del Interior y Policía Nacional del Perú (PNP) no hay ninguna disposición de darle protección policial a personas que no son autoridades. He ordenado que se realicen inmediatamente las investigaciones para sancionar severamente a los responsables que infringen las normas y directivas PNP”, escribió en la mencionada red social.

De acuerdo a un reportaje de ‘Punto Final’, Zárate no solo fue grabado al lado de Cerrón en Junín, en donde está destacado, sino en Lima, al menos entre el 22 y el 26 de junio de este año. Incluso, lo habría acompañado al Centro de Convenciones de Lima, donde se reunieron los equipos de transferencia de gobierno.

“Él [Zárate] está asignado a la seguridad personal del actual gobernador regional, Fernando Orihuela Rojas. El señor Vladimir Cerrón no tiene derecho al resguardo policial”, afirmó el general Roger Arista, jefe de la VI macro región policial Junín.

Arista explicó que Zárate trabaja bajo la modalidad uno por uno, y la Policía no tiene mayor injerencia con las actividades que realice el suboficial en sus días de franco. No obstante, para que Zárate resguarde a Cerrón en su día de franco, tendría que realizar viajes de 16 horas diarias cuando lo acompañaba en Lima.

“Si hay esos registros y de haber esta situación, que él habría abandonado nuestra jurisdicción sin conocimiento de su comando, jefe de unidad o el nuestro, tendríamos que hacerle investigación”, anotó el general.

