La modelo Luciana Fuster salió al frente a responder a quienes la critican, tras haber sido vinculada y estar salida con Diego Rodríguez -según algunos programas de espectáculos- a solo semanas después de que fuera captada besándose con Patricio Parodi.

“Hay límites con lo que uno puede decir y hacer, hay límites con los que uno puede aguantar y soportar... No tengo por qué perdonar que la gente se invente cosas. o sea (no se puede permitir) ¿por qué soy pública y lo pueden hacer? No es así. Yo haga lo que haga, nadie tiene derecho a criticar ni calificar ni juzgar ni nada”, indicó.

En alusión al conductor de espectáculos, Rodrigo González, uno de sus críticos, Luciana Fuster aseveró que nadie tiene derecho a manchar la dignidad de uno. “Nosotros por ser públicos está bien que estemos expuestos pero no tenemos por qué aceptar que manchen nuestra dignidad, nuestro nombre, nuestros apellidos y mucho menos que afecten a nuestras familias”, dijo en el programa ‘Estás en todas’.

Es más, Luciana subrayó que pese a las críticas tras ser captada con Diego Rodríguez, seguirá saliendo con él.

Diego Rodríguez - Luciana Fuster. (Foto: @diegord7/@lucianafusterg)

Como se sabe, Diego Rodríguez también e pronunció sobre las críticas que recibió Luciana Fuster tras ser ampayada con él saliendo de una fiesta en Pachacamac; y refirió que entre él y la modelo solo hay una amistad.

“Luciana y yo tenemos una bonita amistad, salimos en grupo, pero tú sabes cómo son las cámaras, solo se centraron en Luciana y en mí. Nos regresamos juntos porque somos amigos, no voy a pedir dos taxis... La pasamos bien y somos amigos, no hay nada más que eso, jamás pasaría algo con Luciana, más que una amistad”, aseveró al indicar que entendía que las críticas hayan afectado a Luciana Fuster.

