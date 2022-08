Hace unos días, Magaly Medina se enfrentó EN VIVO con Lucy Cabrera, abogada de Ronald Hidalgo, el imitador de Juan Gabriel de Yo Soy, debido a que no la dejó entrar a su set junto a su patrocinado.

Todo comenzó porque la expareja del cantante se presentó en el programa sin su abogado, por lo que a Magaly le pareció equitativo que Hidalgo entre a su set sin Lucy.

Ante estos comentarios, Lucy le pidió que no se burle de Ronald. “Sí, sabe hablar, Magaly no te burles, él no va a hacer un show (...) sí, hay un niño de por medio, tú como periodista deberías de comportarte”.

“El show lo estás haciendo tú, debido a eso voy a tener que terminar el tema acá. Si te portas así como abogada, imagínate, deberías pedir la conciliación (...) vámonos a un corte, con show barato no me gusta, los hago yo sola”, expresó Magaly muy molesta.





Lucy Cabrera le responde a Magaly a través de sus redes

Durante una transmisión en vivo por Instagram, Lucy Cabrera, acompañada de Hidalgo, le respondió a Magaly Medina, tras no dejarla ingresar a su set de TV.

“Ella quería la primicia, porque para ella todo es un show, todo es rating, todo es plata. Cuando ella se entera que nos íbamos a presentar en ‘Amor y fuego’ y en el programa de Lady Guillén, me escriben y tengo el escrito de la periodista donde me dicen ‘¿es en serio que te vas a presentar en el programa de Lady que tiene 2 puntos de rating?, ¿es en serio? Tú tienes que presentarte en nuestro programa porque acá se hizo la nota’” , expresó.

Luego continuó con: “Magaly lo siento, discúlpame, perdóname por haber ido a los otros programas y que te hayas picado por eso. Yo no puedo mandar sobre tus emociones y tu desborde emocional y hormonal. Te aconsejo, habla con tu esposo que él es abogado”.





