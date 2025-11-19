Luigui Carbajal fue captado por el programa de Magaly Medina ingresando a un hotel, hecho que ha desatado rumores sobre una posible infidelidad.

Tras ello, volvió a viralizarse la entrevista que el músico concedió a Kenji Fujimori, en la que reconoció sin reparos haber sido infiel en varias ocasiones.

“ ¿En tus 43 años alguna vez has sacado los pies del plato? ”, le preguntaron al exintegrante de Skándalo.

En una entrevista para el programa ‘Tampodcast’, Carbajal sorprendió al admitir que ha sido infiel a sus exparejas. Estas declaraciones se viralizaron en medio del ‘ampay’ al músico, donde fue captado entrando a un hotel en Lince.

“ Un montón de veces (he sido infiel), yo soy travieso (¿Te han dibujado los cuernos) También, lo he hecho y me lo han hecho. Yo he sido travieso, no he sido pendejo, pero sí he sido travieso de chibolo “, expresó Luigui.

Asimismo, el artista afirmó que actualmente intenta “hacer las cosas correctas”, aunque se refirió a su pareja Diana García de una manera particular.

“P ero hoy en día ya no, trato de hacer las cosas correctas, porque ahora yo soy casado. Antes no me había casado y no tenía el deseo de casarme, ahora sí soy casado hace 2 años, por civil, por religioso y también por huev**, pero me casé. Estoy feliz y tranquilo. Llegó la persona que yo quería que llegue, mi esposa ”, finalizó.