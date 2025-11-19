Luigui Carbajal fue captado por las cámaras de “Magaly TV: La Firme”, ingresando en su vehículo a un conocido hotel en el distrito de Lince. Lo que realmente llamó la atención, fue la ausencia de su esposa, Diana García.

En la voz en off del avance, el reportero lanza la pregunta que encendió la polémica: “ ¿Qué hace el cantante de cumbia, Luigui Carbajal, saliendo de este hotel en Lince? ”

Vale recordar que el exintegrante de Skándalo contrajo matrimonio con Diana García en mayo de 2023. Tras varios años de relación, la pareja —con una diferencia de edad de 14 años— decidió formalizar su compromiso.

Cuando el ‘urraco’ intenta abordar a Luigui Carbajal para preguntarle: “ Tenemos imágenes tuyas entrando a un hotel. ¿Tu mujer está al tanto de esto? ”, el rostro del músico pasa de la calma a la preocupación, reacción que ha avivado las sospechas de una presunta infidelidad.

El artista aún no se ha pronunciado públicamente tras la difusión del avance presentado por el espacio de Magaly Medina.