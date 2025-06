Luis Caycho, conocido como “El Chamaco”, se pronunció tras ser denunciado por presunta agresión sexual por una compatriota en España.

La expareja de Lucía de la Cruz negó las acusaciones y afirmó que tomará las medidas legales contra quienes dañen su imagen.

“ ¿Después de un mes sale a hablar? ¿Y si es verdad, cómo es que sigo libre y no me ha llegado ni una citación? Raro, verdad ”, declaró el cantante a Trome.

Asimismo, Caycho asegura que está tranquilo y dispuesto a colaborar con las autoridades.

“ Yo estoy con mi conciencia limpia y dispuesto a que me hagan todos los exámenes pertinentes porque el que nada debe nada teme ”, indicó.

Sin embargo, aclara que tomará acciones legales: “ Lo que sí haré es tomar acciones legales contra esa señora, su hermana, y también contra Magaly (Medina) porque lanzó una nota sin investigar, sin probar la verdad ”.

“ A esas personas las voy a denunciar por difamación y calumnia porque han mancillado mi nombre. Van a tener que probar todo lo que han dicho ”, añadió.

Luis Caycho es acusado de abuso sexual en España: Me sujeta y me tira a la cama

El programa “Magaly TV: La Firme” expuso una denuncia contra Luis Caycho, más conocido como “El Chamaco”, por abuso sexual contra una mujer peruana que fue contratada para limpiar su departamento en España.

El documento policial señala que la víctima contó que el cantante le ofreció trabajo limpiando su domicilio y cuando estaba en el baño, este le ofreció una bebida.

“Durante la conversación mantenida, deja de oír lo que le dice Luis, lo oye como muy lejos. ‘Luis me sujeta para llevarme a una habitación del piso, recuerdo que me estira en la cama y se pone encima mía y me dice descansa, descansa (...) Luis me pe... no recuerdo cuánto tiempo... no tengo fuerzas”, manifestó en la denuncia.

Luego, la denunciante comentó que intentó escapar pero la expareja de Lucía de la Cruz volvió a sujetarla.

“No sé cómo me levanté y vomité en el suelo”, añadió.

Además, la mujer se realizó un examen médico que comprueba que hubo abuso sexual. Sus familiares piden ayuda porque al parecer Caycho pretende dejar Barcelona para viajar a Estados Unidos.

“Para que vean un impedimento de salida del país, este señor quiere salir porque está huyendo de la justicia”, sostuvo la hermana de la víctima.